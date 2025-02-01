Паспортизация населения новых регионов России успешно завершена

В Министерстве внутренних дел России отчитались об успешном завершении паспортизации жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Этот вопрос на совещании ведомства по итогам 2024 года осветил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

«Несмотря на сложную оперативную обстановку в этих регионах, в минувшем году была успешно завершена паспортизация населения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Также Горовой назвал ключевые задачи МВД РФ на ближайшее время. В центре внимания ведомства продолжает оставаться реализация указов президента об усилении контроля в миграционной сфере.