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Регион
31 января, 22:14

Паспортизация населения новых регионов России успешно завершена

В Министерстве внутренних дел России отчитались об успешном завершении паспортизации жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Этот вопрос на совещании ведомства по итогам 2024 года осветил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

«Несмотря на сложную оперативную обстановку в этих регионах, в минувшем году была успешно завершена паспортизация населения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Также Горовой назвал ключевые задачи МВД РФ на ближайшее время. В центре внимания ведомства продолжает оставаться реализация указов президента об усилении контроля в миграционной сфере.

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Ранее желание обзавестись паспортом РФ подвело незадачливого преступника в Петербурге. Мужчина обратился за документом в отдел полиции и был задержан, так как он числился в розыске за совершённые ранее злодеяния. К слову, паспорт он всё-таки получил.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Антон Голыбин
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