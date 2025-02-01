Рыбак едва не стал обедом разъярённой акулы и снял эпичное видео
Рыбак отразил атаку акулы в районе израильского города Хадера
Акула атаковала любителя подводной рыбалки по имени Альмог Атар в районе израильского города Хадера. Это нападение стало первым подобным инцидентом за 75 лет, утверждают СМИ. О произошедшем мужчина рассказал в соцсетях, прикрепив видео с экшн-камеры.
На кадрах видно, как зубастый хищник медленно кружит вокруг рыбака, вооружённого гарпуном. Несколько раз акула пыталась атаковать бедолагу, но ему удавалось остановить зверя подводным ружьём. Затем мужчина добрался до лодки и вылез из воды.
Нападение акулы. Видео © X / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / almogatar
Атар пояснил, что акулу привлекла кровь пойманной рыбы, которая была в сетчатом мешке. Именно ею и хотела полакомиться незваная гостья.
«Хочу ещё раз пояснить, что она пришла из-за запаха рыбы. И это великолепное животное», — написал рыбак.
Ранее нападение акулы на людей было зафиксировано в Египте. Хищник атаковал двух итальянских туристов, одному из которых не удалось выжить.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / almogatar