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31 января, 22:55

Рыбак едва не стал обедом разъярённой акулы и снял эпичное видео

Рыбак отразил атаку акулы в районе израильского города Хадера

Акула атаковала любителя подводной рыбалки по имени Альмог Атар в районе израильского города Хадера. Это нападение стало первым подобным инцидентом за 75 лет, утверждают СМИ. О произошедшем мужчина рассказал в соцсетях, прикрепив видео с экшн-камеры.

На кадрах видно, как зубастый хищник медленно кружит вокруг рыбака, вооружённого гарпуном. Несколько раз акула пыталась атаковать бедолагу, но ему удавалось остановить зверя подводным ружьём. Затем мужчина добрался до лодки и вылез из воды.

Нападение акулы. Видео © X / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / almogatar

Атар пояснил, что акулу привлекла кровь пойманной рыбы, которая была в сетчатом мешке. Именно ею и хотела полакомиться незваная гостья.

«Хочу ещё раз пояснить, что она пришла из-за запаха рыбы. И это великолепное животное», — написал рыбак.

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Ранее нападение акулы на людей было зафиксировано в Египте. Хищник атаковал двух итальянских туристов, одному из которых не удалось выжить.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / almogatar

Тимур Хингеев
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