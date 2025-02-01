В Австралии сексоголика оправдали по обвинению в изнасиловании из-за редкого заболевания

В Австралии 40-летний Тимоти Роуленд был оправдан присяжными по обвинению в изнасиловании. Он заявил, что страдает от сексомнии — психического расстройства, при котором человек может проявлять сексуальную активность во сне. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошёл 26 августа 2022 года. Роуленд и его будущая жертва встретились в баре, выпили коктейли и пошли к нему домой. После совместной ванны и алкоголя девушка уснула, но позже проснулась из-за того, что мужчина занимается с ней сексом. Она сразу же оттолкнула незваного полового партнёра, а после — написала заявление.

Роуленд объяснил свои действия приступом сексомнии. Судья отметил, что человека нельзя признать виновным в неосознанном преступлении. Он также добавил, что в законодательстве нет норм, которые бы регулировали поведение людей с этим расстройством.

«Мы не собираемся наказывать людей за действия, которые они не могут контролировать. Законов об этом не существует. Нет уголовных преступлений, связанных с этим», — подчеркнул судья.