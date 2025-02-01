Покупал бойцам «Нивы» и «Уазики»: Друг Джигурды объяснил попадание актёра в список угроз Украины
Ветеран МВД Игнатов: Джигурда купил для зоны СВО «Нивы» и «Уазики»
Близкий друг российского актёра Никиты Джигурды Михаил Игнатов высказался по поводу решения Украины признать певца угрозой нацбезопасности. По словам ветерана МВД, артист активно поддерживал российских солдат с самого начала СВО и не жалел для освободителей денег.
«Никита очень часто выезжал на передовую, в один и тот же танковый полк. Он возил ребятам гуманитарку, материально помогал. Возил туда машины. Он купил за свой счёт две или три «Нивы» и, по-моему, два «Уазика», «Буханки», и отвёз бойцам, отдал как гуманитарную помощь. Он пел в землянках, в блиндажах. Он вдохновлял», — цитирует Игнатова портал «Страсти».
Кроме того, Джигурда не раз подвергал себя опасности, выезжая на передний край линии фронта. Там он вместе с бойцами попадал под миномётные обстрелы и атаки дронов, утверждает его друг.
Что касается признания Джигурды угрозой для Украины, Игнатов выразил сомнение в правильности такого шага. По его мнению, гораздо более опасной фигурой для Незалежной является Владимир Зеленский, который ведёт страну «в одну большую общую могилу».
Напомним, что Минкульт Незалежной официально признал Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности 30 января. Причиной такого решения названы его неоднократные поездки в Донбасс и Запорожскую область.
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