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1 февраля, 01:30

Покупал бойцам «Нивы» и «Уазики»: Друг Джигурды объяснил попадание актёра в список угроз Украины

Ветеран МВД Игнатов: Джигурда купил для зоны СВО «Нивы» и «Уазики»

Близкий друг российского актёра Никиты Джигурды Михаил Игнатов высказался по поводу решения Украины признать певца угрозой нацбезопасности. По словам ветерана МВД, артист активно поддерживал российских солдат с самого начала СВО и не жалел для освободителей денег.

«Никита очень часто выезжал на передовую, в один и тот же танковый полк. Он возил ребятам гуманитарку, материально помогал. Возил туда машины. Он купил за свой счёт две или три «Нивы» и, по-моему, два «Уазика», «Буханки», и отвёз бойцам, отдал как гуманитарную помощь. Он пел в землянках, в блиндажах. Он вдохновлял», — цитирует Игнатова портал «Страсти».

Кроме того, Джигурда не раз подвергал себя опасности, выезжая на передний край линии фронта. Там он вместе с бойцами попадал под миномётные обстрелы и атаки дронов, утверждает его друг.

Что касается признания Джигурды угрозой для Украины, Игнатов выразил сомнение в правильности такого шага. По его мнению, гораздо более опасной фигурой для Незалежной является Владимир Зеленский, который ведёт страну «в одну большую общую могилу».

«Достойная награда»: Джигурда ответил на признание его угрозой нацбезопасности Украины
«Достойная награда»: Джигурда ответил на признание его угрозой нацбезопасности Украины

Напомним, что Минкульт Незалежной официально признал Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности 30 января. Причиной такого решения названы его неоднократные поездки в Донбасс и Запорожскую область.

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Telegram / dzhigurda27

Тимур Хингеев
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