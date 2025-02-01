Баранец объяснил, при каком условии Россия расчехлит свою «ядерную дубинку»

Россия вновь начнёт проводить крупные испытания ядерного оружия, если на этот шаг пойдут Соединённые Штаты. Об этом Инфо24 сообщил полковник в отставке Виктор Баранец. Так офицер прокомментировал заявления СМИ о желании США подорвать небольшое количество плутония.

По словам Баранца, американские военные периодически проводят тайные испытания, но Россия их фиксирует. Он добавил, что сейчас наша страна соблюдает требования Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако в будущем Москва может пересмотреть участие в ДВЗЯИ.

«Рано или поздно может наступить такой момент, когда Россия в ответ на действия США объявит о выходе из этого договора и начнёт проводить масштабные исследования и испытания в области ядерного вооружения. Я такой вариант не исключаю», — подытожил отставной полковник.