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1 февраля, 02:07

Баранец объяснил, при каком условии Россия расчехлит свою «ядерную дубинку»

Баранец допустил возобновление ядерных испытаний в РФ в ответ на действия США

Россия вновь начнёт проводить крупные испытания ядерного оружия, если на этот шаг пойдут Соединённые Штаты. Об этом Инфо24 сообщил полковник в отставке Виктор Баранец. Так офицер прокомментировал заявления СМИ о желании США подорвать небольшое количество плутония.

По словам Баранца, американские военные периодически проводят тайные испытания, но Россия их фиксирует. Он добавил, что сейчас наша страна соблюдает требования Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако в будущем Москва может пересмотреть участие в ДВЗЯИ.

«Рано или поздно может наступить такой момент, когда Россия в ответ на действия США объявит о выходе из этого договора и начнёт проводить масштабные исследования и испытания в области ядерного вооружения. Я такой вариант не исключаю», — подытожил отставной полковник.

«За нами не заржавеет!» Россия пригрозила ответить на новые ядерные испытания США
«За нами не заржавеет!» Россия пригрозила ответить на новые ядерные испытания США

Ранее стало известно о готовности полигона на архипелаге Новая Земля для испытаний российского ядерного оружия. Теперь этот вопрос находится лишь в политической плоскости и требует соответствующего решения руководства державы.

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Telegram / Минобороны России

Антон Голыбин
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