ООН: Около 700 человек стали жертвами боестолкновений в Гоме на востоке Конго

В Гоме на востоке Демократической Республики Конго продолжаются ожесточённые столкновения между правительственными силами и повстанцами. По данным ООН, в результате боёв в городе погибли около 700 человек, а 2,8 тысячи получили ранения.

Такие цифры были зафиксированы организацией с 26 по 30 января, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Причём число погибших продолжает расти. На улицах города лежат тела убитых, а из разных районов регулярно доносятся звуки стрельбы.