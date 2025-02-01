ООН: Около 700 человек стали жертвами боестолкновений в Гоме на востоке Конго
В Гоме на востоке Демократической Республики Конго продолжаются ожесточённые столкновения между правительственными силами и повстанцами. По данным ООН, в результате боёв в городе погибли около 700 человек, а 2,8 тысячи получили ранения.
Такие цифры были зафиксированы организацией с 26 по 30 января, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Причём число погибших продолжает расти. На улицах города лежат тела убитых, а из разных районов регулярно доносятся звуки стрельбы.
Из-за наплыва раненых больницы Гомы столкнулись с острой нехваткой коек. Гуманитарная ситуация в регионе оценивается как тревожная. Напомним, что ситуация в ДРК обострилась 27 января из-за действий повстанцев.
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