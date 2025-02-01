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Регион
1 февраля, 01:38

ООН: Около 700 человек стали жертвами боестолкновений в Гоме на востоке Конго

В Гоме на востоке Демократической Республики Конго продолжаются ожесточённые столкновения между правительственными силами и повстанцами. По данным ООН, в результате боёв в городе погибли около 700 человек, а 2,8 тысячи получили ранения.

Такие цифры были зафиксированы организацией с 26 по 30 января, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Причём число погибших продолжает расти. На улицах города лежат тела убитых, а из разных районов регулярно доносятся звуки стрельбы.

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Из-за наплыва раненых больницы Гомы столкнулись с острой нехваткой коек. Гуманитарная ситуация в регионе оценивается как тревожная. Напомним, что ситуация в ДРК обострилась 27 января из-за действий повстанцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Антон Голыбин
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