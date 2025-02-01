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1 февраля, 05:45

Боец с позывным Герц назвал уникальную особенность системы ИСДМ «Земледелие»

Военные инженеры 45-й гвардейской отдельной бригады продолжают осуществлять дистанционное минирование в тыловых райнах ВСУ, задействуя системы «Земледелие». Комзвода с позывным Герц рассказал об уникальной особенности российской машины, а также о слаженной работе своего расчёта.

«Земледелие» стреляет на расстояние 5-15 километров, возможна установка смешанных минных полей. Данная машина уникальна тем, что на ней есть дополнительное оборудование, с помощью которого ведутся определённые подсчёты, и более точно устанавливаются по координатам минные поля», — объясняет командир взвода в ролике от Минобороны РФ.

Герц о «Земледелии». Видео © Telegram / Минобороны России

Герц добавил, что поражение личного состава противника и вражеской техники благодаря минам вызывает у инженеров радость, так как за счёт этого сокращаются потери в рядах ВС РФ. По словам комвзвода, за время совместной работы его расчёт превратился в единый организм, где члены экипажа понимают друг друга с полуслова.

Раскрыт страх ВСУ перед машинами "Земледелие", способными за минуты минировать площадь в три футбольных поля
Раскрыт страх ВСУ перед машинами "Земледелие", способными за минуты минировать площадь в три футбольных поля

Работать по противнику регулярно продолжают и расчёты тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк». Реактивные термобарические снаряды ТОС-1А уничтожают противника избыточным давлением и высокотемпературным полем.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Антон Голыбин
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