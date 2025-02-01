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1 февраля, 05:23

В Саратове школьница приехала на плановую операцию и умерла

Бастрыкин взял на личный контроль дело о смерти школьницы в больнице в Саратове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о смерти 16-летней школьницы во время плановой операции в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. К правоохранителям обратилась мать погибшей с заявлением о ненадлежащем оказании медицинской помощи.

«В сентябре 2023 года её 16-летнюю дочь госпитализировали для планового оперативного вмешательства. Заявительница полагает, что неверно выбранная тактика лечения привела к гибели девушки. Отмечается неполнота и затяжной характер расследования», — говорится в сообщении.

Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Сообщается, что контроль расследования взяли на себя в центральном аппарате СК РФ.

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Недавно в городе Тобольске Тюменской области скончался мужчина, который месяц назад приехал в областную больницу № 3 с переломом поясничного отдела позвонка. Его дочь считает, что врачи не оказали отцу должную медицинскую помощь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Peter Porrini

Николай Рюмин
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