В Саратове школьница приехала на плановую операцию и умерла

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о смерти 16-летней школьницы во время плановой операции в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. К правоохранителям обратилась мать погибшей с заявлением о ненадлежащем оказании медицинской помощи.

«В сентябре 2023 года её 16-летнюю дочь госпитализировали для планового оперативного вмешательства. Заявительница полагает, что неверно выбранная тактика лечения привела к гибели девушки. Отмечается неполнота и затяжной характер расследования», — говорится в сообщении.

Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Сообщается, что контроль расследования взяли на себя в центральном аппарате СК РФ.