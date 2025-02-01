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1 февраля, 05:22

Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане

В Татарстане была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается в приложении МЧС России.

В уведомлении, направленном жителям республики, подчёркивается необходимость повышенной бдительности в связи с возможной угрозой. В частности, в документе отмечается, что гражданам следует быть внимательными и осторожными в условиях данной ситуации.

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Напомним, что несколькими часами ранее украинские дроны пересекли воздушную границу РФ в районе Брянской области. Силы ПВО ликвидировали семь БПЛА противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Оксана Попова
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