Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане
В Татарстане была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается в приложении МЧС России.
В уведомлении, направленном жителям республики, подчёркивается необходимость повышенной бдительности в связи с возможной угрозой. В частности, в документе отмечается, что гражданам следует быть внимательными и осторожными в условиях данной ситуации.
Напомним, что несколькими часами ранее украинские дроны пересекли воздушную границу РФ в районе Брянской области. Силы ПВО ликвидировали семь БПЛА противника.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues