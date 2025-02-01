Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане

В Татарстане была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается в приложении МЧС России.

В уведомлении, направленном жителям республики, подчёркивается необходимость повышенной бдительности в связи с возможной угрозой. В частности, в документе отмечается, что гражданам следует быть внимательными и осторожными в условиях данной ситуации.