На Западе продолжают воспринимать Россию как большую бензоколонку, такова была американская пропаганда 80-х — 90-х годов. Однако реальность давно изменилась. С таким заявлением выступил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Аналитик добавил, что иностранным политикам крайне приятно думать о России в таком свете. Они не могут перестать фантазировать, хотя это и претит реальности. Меркурис пояснил, что с начала СВО и введения антироссийских санкций западные эксперты обманывали народ, заявляя, что экономика в РФ скоро обрушится.

«Все заявления о том, что это приведёт к финансовому кризису в России, который, в свою очередь, приведёт к тому, что российская экономика рухнет как карточный домик <…>, не имели ничего общего с реальностью», — объяснил Меркурис.