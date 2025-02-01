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Регион
1 февраля, 05:56

«Как карточный домик»: Эксперт раскрыл цели Запада при введении санкции против РФ

Меркурис: Запад живёт устаревшими представлениями о России

На Западе продолжают воспринимать Россию как большую бензоколонку, такова была американская пропаганда 80-х — 90-х годов. Однако реальность давно изменилась. С таким заявлением выступил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Аналитик добавил, что иностранным политикам крайне приятно думать о России в таком свете. Они не могут перестать фантазировать, хотя это и претит реальности. Меркурис пояснил, что с начала СВО и введения антироссийских санкций западные эксперты обманывали народ, заявляя, что экономика в РФ скоро обрушится.

«Все заявления о том, что это приведёт к финансовому кризису в России, который, в свою очередь, приведёт к тому, что российская экономика рухнет как карточный домик <…>, не имели ничего общего с реальностью», — объяснил Меркурис.

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Ранее суд Нью-Йорка приговорил бывшего сенатора от штата Нью-Джерси и автора «матери всех санкций» против России Боба Менендеса к 11 годам тюремного заключения по делу о коррупции. 71-летний Менендес, выступая на заседании, со слезами на глазах просил судью о снисхождении, заявив, что за полвека своей карьеры он сделал «больше хорошего, чем плохого».

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Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Makowski

Николай Рюмин
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