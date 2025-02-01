Сторонница чайлдфри из Севастополя нарвалась на штраф за посты в соцсетях

В Севастополе суд оштрафовал 29-летнюю сторонницу чайлдфри на 50 тысяч рублей за пропаганду отказа от деторождения. На данный момент это первый подобный случай в России.

Оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России выявили, что женщина публиковала в соцсети посты, восхваляющие бездетный образ жизни. Несмотря на изменения в законодательстве, она не удалила запрещённые материалы. В результате был составлен административный протокол, и суд назначил штраф.

Закон о запрете пропаганды чайлдфри вступил в силу 4 декабря 2024 года. В соответствии с ним «запрещается пропаганда осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе». Нарушителям установлены штрафы: для физических лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.