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1 февраля, 06:17

В Ростове суд передал фирму «Родные поля» государству

«Ъ»: Арбитражный суд разрешил передачу ООО «Родные поля» государству

В Ростовской области арбитражный суд разрешил отправку 100% активов ООО «Родные поля» государству по иску Генеральной прокуратуры. Об этом докладывает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.

Компания «Родные поля» состоит в списке стратегических организаций, владеть которыми могут лишь граждане России. Суд выяснил, что бенефициар компании Пётр Ходыкин является гражданином не только РФ, но и Сент-Китс и Невис. По закону такому человеку нужно особое разрешение для управления.

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Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) создать условия, способствующие частной инициативе и выходу российских брендов на международный рынок. С соответствующей просьбой он выступил во время открытия заседания наблюдательного совета АСИ.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Николай Рюмин
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