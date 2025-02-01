В Ростове суд передал фирму «Родные поля» государству

В Ростовской области арбитражный суд разрешил отправку 100% активов ООО «Родные поля» государству по иску Генеральной прокуратуры. Об этом докладывает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.

Компания «Родные поля» состоит в списке стратегических организаций, владеть которыми могут лишь граждане России. Суд выяснил, что бенефициар компании Пётр Ходыкин является гражданином не только РФ, но и Сент-Китс и Невис. По закону такому человеку нужно особое разрешение для управления.