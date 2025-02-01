Маткапитал, наставничество, конфискация: Володин рассказал о законах, вступающих в силу с февраля

Материнский капитал будет проиндексирован на 9,5%, что увеличит его максимальную сумму до 912 тысяч рублей. Об этом и других законах февраля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Материнский капитал вырастет на 9,5%. Его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей. Обеспечение всех социальных обязательств, поддержка семей с детьми — это приоритет государства», — заявил спикер ГД.

По его словам, индексация социальных выплат и страховых пенсий также составит 9,5% и вступит в силу с 1 февраля. Вместе с этим сумма сертификата на первого ребёнка увеличится на 60 тысяч рублей до 690 тысяч рублей. При рождении второго ребёнка семьи, уже использовавшие сертификат, получат дополнительно почти 222 тысячи рублей.

Володин также отметил, что с 5 февраля вступят в силу изменения в миграционной политике, включая закон о высылке нелегальных мигрантов и введение административной ответственности за нарушения правил въезда и выезда. Кроме того, с этой даты начнут действовать три новых закона, касающихся наставничества для детей в трудной жизненной ситуации, развития креативных индустрий и обращения конфискованного имущества в собственность российских субъектов.