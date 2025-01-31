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Регион
31 января, 19:20
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Матерям-героиням хотят выплачивать 72,4 тысячи рублей ежемесячно

Минтруд предложил ежемесячно выплачивать матерям-героиням 72,4 тыс. рублей

Министерство труда и социальной защиты России в соответствии с поручением президента разработало проект закона о мерах поддержки матерей-героинь. В рамках инициативы удостоенные этого звания женщины будут ежемесячно получать 72,4 тысячи рублей.

«[Выплата] будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания «Мать-героиня». Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года», — сказано в проекте ФЗ.

Аналогичные выплаты закон устанавливает и для Героев труда.

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Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» в августе 2022 года. Впервые оно было присвоено двум россиянкам 14 ноября того же года. Среди награждённых оказалась супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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