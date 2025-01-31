Матерям-героиням хотят выплачивать 72,4 тысячи рублей ежемесячно
Минтруд предложил ежемесячно выплачивать матерям-героиням 72,4 тыс. рублей
Министерство труда и социальной защиты России в соответствии с поручением президента разработало проект закона о мерах поддержки матерей-героинь. В рамках инициативы удостоенные этого звания женщины будут ежемесячно получать 72,4 тысячи рублей.
«[Выплата] будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания «Мать-героиня». Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года», — сказано в проекте ФЗ.
Аналогичные выплаты закон устанавливает и для Героев труда.
Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» в августе 2022 года. Впервые оно было присвоено двум россиянкам 14 ноября того же года. Среди награждённых оказалась супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни.
Life.ru