Стали известны подробности дерзкого налёта на банк в Екатеринбурге
Грабителю банка в Екатеринбурге хватило 3 минут, чтобы вынести 7 миллионов
Грабителю банка в Екатеринбурге потребовалось всего три минуты, чтобы обчистить отделение на семь миллионов рублей. Подробности преступления приводит URA.ru со ссылкой на источник.
«Добычей злоумышленника стали средства, как в российской, так и в иностранной валюте. По предварительным данным, ущерб составляет порядка семи млн рублей. Наряд ЧОП прибыл на место происшествия в 19:25, когда любитель чужих денег с награбленным уже ретировался. Внутри служебного помещения вооружённый предметом, похожим на пистолет, находился меньше трёх минут», — сказал источник.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой). Правоохранители опрашивают жильцов ближайших домов и выясняют пути отхода злоумышленника.
Напомним, вечером, 31 января, неизвестный с пистолетом в руках ограбил банк в Екатеринбурге. Налётчик в маске вошёл в отделение на проспекте Космонавтов и начал угрожать кассирам. После получения наличных, около семи миллионов рублей, он скрылся с места преступления.
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