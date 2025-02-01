Стали известны подробности дерзкого налёта на банк в Екатеринбурге

Грабителю банка в Екатеринбурге потребовалось всего три минуты, чтобы обчистить отделение на семь миллионов рублей. Подробности преступления приводит URA.ru со ссылкой на источник.

«Добычей злоумышленника стали средства, как в российской, так и в иностранной валюте. По предварительным данным, ущерб составляет порядка семи млн рублей. Наряд ЧОП прибыл на место происшествия в 19:25, когда любитель чужих денег с награбленным уже ретировался. Внутри служебного помещения вооружённый предметом, похожим на пистолет, находился меньше трёх минут», — сказал источник.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой). Правоохранители опрашивают жильцов ближайших домов и выясняют пути отхода злоумышленника.