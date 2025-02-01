На сколько можно реально увеличить рост с помощью операции, рассказал ортопед

С помощью операции по удлинению голени рост человека можно увеличить максимум на семь сантиметров, полагает травматолог-ортопед Константин Терновой. Он подчеркнул в интервью «Москве 24», что подобная процедура была разработана ещё 40 лет назад.

«Гавриил Илизаров изобрёл аппарат, с помощью которого можно удлинить кости голени и бедра. Косточка перерезается в операционной, накладывается аппарат, через 21 день он начинает раскручиваться и нога удлиняется на один миллиметр в день. После устройство снимается и человек проходит реабилитацию», — отметил эксперт.

По его словам, удлинять кость можно до бесконечности, однако существуют ограничение по нервам и сосудам, которые не могут растянуться больше чем на семь сантиметров. Тем не менее, при двойной операции — на голени и на бедре — можно добиться роста до 14 сантиметров. При этом сохраняются риски, характерные для любого другого хирургического вмешательства, но артроз маловероятен, заключил врач.