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Регион
1 февраля, 07:59

На сколько можно реально увеличить рост с помощью операции, рассказал ортопед

Врач Терновой: С помощью операции рост можно увеличить максимум на 7 см

С помощью операции по удлинению голени рост человека можно увеличить максимум на семь сантиметров, полагает травматолог-ортопед Константин Терновой. Он подчеркнул в интервью «Москве 24», что подобная процедура была разработана ещё 40 лет назад.

«Гавриил Илизаров изобрёл аппарат, с помощью которого можно удлинить кости голени и бедра. Косточка перерезается в операционной, накладывается аппарат, через 21 день он начинает раскручиваться и нога удлиняется на один миллиметр в день. После устройство снимается и человек проходит реабилитацию», — отметил эксперт.

По его словам, удлинять кость можно до бесконечности, однако существуют ограничение по нервам и сосудам, которые не могут растянуться больше чем на семь сантиметров. Тем не менее, при двойной операции — на голени и на бедре — можно добиться роста до 14 сантиметров. При этом сохраняются риски, характерные для любого другого хирургического вмешательства, но артроз маловероятен, заключил врач.

Напомним, ранее Life.ru сообщило, что комплексующим из-за роста россиянам предложили удлинить ноги операционно. По данным SHOT ПРОВЕРКА, процедуру проводят в одной из столичных клиник за 150 тысяч рублей. Аппараты на ногах придётся носить на протяжении 7–8 месяцев.

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freepik / pressfoto

Борис Эльфанд
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