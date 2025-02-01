Россиянам объяснили, как придётся платить за отопление с 1 марта

С 1 марта жители России будут платить за отопление в многоквартирных домах только в течение отопительного сезона. Об этом предупредил доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Косов.

Специалист напомнил, что в настоящее время оплата отопительных услуг в домах происходит двумя способами: по фактической подаче, которая подтверждается показаниями счётчиков. Кроме того, люди используют систему 1/12, когда собственники платят за тепло равными долями в течение всего года. В таком случае за основу берут общие показания счётчиков за прошлый год, добавил Косов. По его словам, с приходом весны Минстрой РФ предложил перенести приоритет в оплате на те месяцы, когда отопление включено и работает.

«Иными словами, россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года — теперь платёжки будут приходить только в отопительный сезон», — подчеркнул Косов в беседе с агентством «Прайм».

Специалист добавил, что благодаря этой схеме владельцы квартир смогут увидеть реальные расходы по счётчикам и платить только за израсходованное тепло. По словам Косова, это сделает систему прозрачнее, хотя многим придётся привыкать к изменениям.