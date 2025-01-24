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Регион
24 января, 13:18

В Минстрое разъяснили порядок оплаты отопления в регионах

Минстрой с 1 марта запретит равномерную оплату за отопление

На данный момент регионы России имеют возможность выбирать между двумя схемами оплаты за услуги отопления: по факту в течение отопительного периода и равномерно в течение всего календарного года. Однако с марта 2025 года, согласно постановлению правительства, субъекты, жители которых платят по факту, не смогут перейти на равномерную оплату. Во втором случае возможность перехода сохранится, сообщает RG.ru со ссылкой на Минстрой.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что при оплате отопления по факту исключается взимание средств в летний период, а также обеспечивается соответствие объёма потреблённого тепла со значением в квитанциях. Также данный метод исключает корректировку платы в течение года, следующего за расчётным, и споры при переходе права собственности на недвижимость.

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Ранее россиян предупредили об ответственности за неуплату ЖКУ. Кроме того, арендаторам жилья с января упростили оплату ЖКУ через «Госуслуги. Дом».

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Борис Эльфанд
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