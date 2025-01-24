В Минстрое разъяснили порядок оплаты отопления в регионах

На данный момент регионы России имеют возможность выбирать между двумя схемами оплаты за услуги отопления: по факту в течение отопительного периода и равномерно в течение всего календарного года. Однако с марта 2025 года, согласно постановлению правительства, субъекты, жители которых платят по факту, не смогут перейти на равномерную оплату. Во втором случае возможность перехода сохранится, сообщает RG.ru со ссылкой на Минстрой.