В Минстрое разъяснили порядок оплаты отопления в регионах
Минстрой с 1 марта запретит равномерную оплату за отопление
На данный момент регионы России имеют возможность выбирать между двумя схемами оплаты за услуги отопления: по факту в течение отопительного периода и равномерно в течение всего календарного года. Однако с марта 2025 года, согласно постановлению правительства, субъекты, жители которых платят по факту, не смогут перейти на равномерную оплату. Во втором случае возможность перехода сохранится, сообщает RG.ru со ссылкой на Минстрой.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что при оплате отопления по факту исключается взимание средств в летний период, а также обеспечивается соответствие объёма потреблённого тепла со значением в квитанциях. Также данный метод исключает корректировку платы в течение года, следующего за расчётным, и споры при переходе права собственности на недвижимость.