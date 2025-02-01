«Мало шансов на успех»: Украина снова пытается получить доступ к активам РФ с приходом Трампа

Украина с приходом к власти в США президента Дональда Трампа снова пытается добиться от Запада использования замороженных активов России для финансирования военной помощи. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Авторы статьи уточнили, что Киев возобновил попытки получить доступ к миллиардам долларов замороженных российских активов. Украинские чиновники пытаются убедить американского лидера «переломить сопротивление в Европе».

«Киев ожидает, что альтернативный источник средств на поставки оружия и восстановление заинтересует Трампа, стремящегося прекратить зарубежную помощь», — пишет газета.

В материале говорится, что Киев пытается изъять активы, так как продолжает проигрывать на фронте. Кроме того, чиновники Незалежной не знают чёткой позиции администрации США по этому вопросу. Журналисты добавили, что замысел Киева имеет мало шансов на успех без более широкой поддержки в Европе. Например, Германия и Франция по-прежнему не поддерживают идею о конфискации замороженных российских активов.