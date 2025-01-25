Запад может разморозить активы РФ ради начала переговоров по Украине
UnHerd: Для начала переговоров по Украине Западу придётся разморозить активы РФ
На Западе пришли к выводу, что для начала переговоров по решению конфликта на Украине странам придётся разморозить российские активы. Об этом сообщает британский портал UnHerd.
«Вероятно, Западу придётся разморозить российские активы для начала переговоров», — рассказали в издании.
Там также уточнили, что некоторые аналитики дают неправильную оценку ситуации в России. Страны Запада верят ложным сообщениям и демонстрируют наивность и незнание.
Ранее России прочили быстрый возврат замороженных активов при отмене санкций. Если Запад отменит санкции в отношении РФ, то оснований удерживать российские активы за рубежом не останется и Москва сможет моментально вернуть свои деньги назад. Напомним, что с начала спецоперации были заморожены активы России на сумму в 300 миллиардов евро. Тем самым США нанесли непоправимый ущерб своей репутации. Падение доверия к доллару связывают с тем, что весь мир узнал о том, что хранить деньги в иностранных банках опасно.
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