На Западе пришли к выводу, что для начала переговоров по решению конфликта на Украине странам придётся разморозить российские активы. Об этом сообщает британский портал UnHerd.

Ранее России прочили быстрый возврат замороженных активов при отмене санкций. Если Запад отменит санкции в отношении РФ, то оснований удерживать российские активы за рубежом не останется и Москва сможет моментально вернуть свои деньги назад. Напомним, что с начала спецоперации были заморожены активы России на сумму в 300 миллиардов евро. Тем самым США нанесли непоправимый ущерб своей репутации. Падение доверия к доллару связывают с тем, что весь мир узнал о том, что хранить деньги в иностранных банках опасно.