Автором ролика о разжигании ненависти к узбекам оказался выдающий себя за россиянина украинец
ФСБ выявила украинца, стоящего за провокационным видео о вражде к узбекам
ФСБ России установила личность автора видеоролика на YouTube, в котором от имени якобы русского националиста выражались негативные мнения об узбеках. «Блогером» оказался гражданин Украины Николай Кочмарик, уроженец Николаевской области, который в настоящее время находится на территории Незалежной и поддерживает ВСУ.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось выявить, что видеоролик был размещён на канале, связанном с литовскими спецслужбами. Этот контент вызвал значительный резонанс как среди узбекской, так и российской общественности.
ФСБ России отметила, что этот инцидент «подтверждает целенаправленные действия украинских и литовских спецслужб, а также их зарубежных кураторов, нацеленные на создание провокационного контента для подрыва отношений России с СНГ и формирования антироссийских настроений за границей».
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности положительно оценила предложение Минюста РФ, согласно которому должна быть усилена ответственность по ст. 282 УК России за возбуждение ненависти или вражды по национальному либо социальному признаку. Это позволит сразу привлекать фигурантов дела к уголовной ответственности даже при однократном правонарушении.
Life.ru / Шедеврум