ФСБ России установила личность автора видеоролика на YouTube, в котором от имени якобы русского националиста выражались негативные мнения об узбеках. «Блогером» оказался гражданин Украины Николай Кочмарик, уроженец Николаевской области, который в настоящее время находится на территории Незалежной и поддерживает ВСУ.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось выявить, что видеоролик был размещён на канале, связанном с литовскими спецслужбами. Этот контент вызвал значительный резонанс как среди узбекской, так и российской общественности.

ФСБ России отметила, что этот инцидент «подтверждает целенаправленные действия украинских и литовских спецслужб, а также их зарубежных кураторов, нацеленные на создание провокационного контента для подрыва отношений России с СНГ и формирования антироссийских настроений за границей».