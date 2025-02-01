Массированные удары «‎возмездия» по Украине подняли в небо польские истребители

Польша подняла в воздух истребители в связи с ударами по Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил республики.

«В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — указано в заявлении.

Командующий решил привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. По словам военного, в польской республике подняли дежурные пары истребителей. Кроме того, в состояние повышенной готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.

По словам военных, указанные меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами». Оперативное командование следит за ситуацией, а все оборонные средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.