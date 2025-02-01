Массированные удары «возмездия» по Украине подняли в небо польские истребители
ВС Польши подняли в воздух истребители из-за ударов на Украине
Польша подняла в воздух истребители в связи с ударами по Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил республики.
«В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — указано в заявлении.
Командующий решил привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. По словам военного, в польской республике подняли дежурные пары истребителей. Кроме того, в состояние повышенной готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.
По словам военных, указанные меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами». Оперативное командование следит за ситуацией, а все оборонные средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.
Напомним, крайний раз польские военные подняли в небо истребители 15 января. Командование Вооружённых сил Польши отметило, что республика привела в состоянии боевой готовности боевые воздушные судна в связи ракетными ударами на западе Украины.
Kandinsky 3.1 / Life.ru