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1 февраля, 08:59

Массированные удары «‎возмездия» по Украине подняли в небо польские истребители

ВС Польши подняли в воздух истребители из-за ударов на Украине

Польша подняла в воздух истребители в связи с ударами по Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил республики.

«В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — указано в заявлении.

Командующий решил привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. По словам военного, в польской республике подняли дежурные пары истребителей. Кроме того, в состояние повышенной готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.

По словам военных, указанные меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами». Оперативное командование следит за ситуацией, а все оборонные средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

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Напомним, крайний раз польские военные подняли в небо истребители 15 января. Командование Вооружённых сил Польши отметило, что республика привела в состоянии боевой готовности боевые воздушные судна в связи ракетными ударами на западе Украины.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
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