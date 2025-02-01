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Регион
1 февраля, 09:22

Армия РФ поразила аэродромы и места хранения беспилотников ВСУ

Вооружённые силы России в течение суток нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, включая аэродромы и места хранения беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В Минобороны России сообщили, что были использованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Также уточнили, что в результате атак была уничтожена живая сила и техника ВСУ в 156 районах.

Также российские военные провели групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, поддерживающим работу украинских предприятий ВПК. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности, и все цели были успешно поражены. О каких именно объектах идёт речь, не уточняется.

Армия России нанесла массированный удар по энергетике и военным объектам Украины: что известно
Армия России нанесла массированный удар по энергетике и военным объектам Украины: что известно
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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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