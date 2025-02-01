Армия РФ поразила аэродромы и места хранения беспилотников ВСУ
Вооружённые силы России в течение суток нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, включая аэродромы и места хранения беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны России сообщили, что были использованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Также уточнили, что в результате атак была уничтожена живая сила и техника ВСУ в 156 районах.
Также российские военные провели групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, поддерживающим работу украинских предприятий ВПК. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности, и все цели были успешно поражены. О каких именно объектах идёт речь, не уточняется.
Life.ru / Шедеврум