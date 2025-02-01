Армия РФ поразила аэродромы и места хранения беспилотников ВСУ

Вооружённые силы России в течение суток нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, включая аэродромы и места хранения беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В Минобороны России сообщили, что были использованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Также уточнили, что в результате атак была уничтожена живая сила и техника ВСУ в 156 районах.