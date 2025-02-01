«Дружба насчитывает сотни лет»: Захарова указала на неспособность Украины рассорить РФ и СНГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на неспособность Украины рассорить Россию со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). По её словам, единство народов РФ является одной из официально закреплённых традиционных ценностей государства.

«Отношения между народами внутри нашей страны и дружба с народами партнёров по СНГ насчитывают сотни лет, и её не подточить ни видеоподделками, ни проплаченными провокациями из-за рубежа», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала новость о том, что мужчина, оскорбительно высказывающийся в адрес представителей узбекской нации, оказался украинцем. Она отметила, что именно неонацистам «выгодно сеять межнациональную рознь в России». Однако сделать это у них не получится.

«И сразу становится понятно, кому выгодно сеять межнациональную рознь в России — тем, для кого нацистский угар давно заменил веру, совесть и честь — засевшим в Киеве боевикам и неонацистам в столицах его спонсоров», — подытожила Захарова.