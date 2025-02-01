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1 февраля, 11:04

В Германии загорелся склад HEICO Aircraft Maintenance с запчастями для самолётов

В Германии случился пожар на складе компании HEICO Aircraft Maintenance. Фирма занимается ремонтом элементов самолётов в городе Дельциг. Ущерб может составить миллионы евро. Об этом сообщает газета Bild.

«В пятницу вечером пожарная бригада с большим контингентом выдвинулась в район Шкойдиц города Дельциг недалеко от Лейпцига. На Дёбихауэр-штрассе загорелась мастерская компании HEICO Aircraft Maintenance... Точная сумма ущерба пока не определена, но говорят, что она исчисляется миллионами», — пишет газета.

Сообщается, что на складе было много красок и прочих токсичных веществ. Жильцов окрестных домов попросили держать двери и окна закрытыми. Зал с фрагментами самолётов полностью разрушен. На месте работают около ста пожарных.

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Life.ru / Kandinsky

Николай Рюмин
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