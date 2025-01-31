В Подмосковье пожилой охранник с огнетушителем спас школу от пожара
SHOT: В Подмосковье охранник спас Раменскую школу №19 от пожара
В Подмосковье охранник с огнетушителем спас Раменскую школу №19 от пожара. В одном из кабинетов вспыхнул компьютер, сообщает телеграм-канал SHOT.
В одном из кабинетов школы вспыхнул компьютер. Видео © Telegram / SHOT
В телеграм-канале рассказали, что в кабинете социального педагога загорелся компьютер. Коридор школы быстро заволокло тёмным дымом. Пока преподаватели командовали школьникам выбегать на улицу, пожилой охранник оперативно примчался с огнетушителем и потушил возгорание. К счастью, никто не пострадал.
Ранее в Москве загорелось административное здание. Площадь пожара быстро достигла 2 000 квадратных метров. Известно, что загорелось одно из помещений на территории бывшего машиностроительного завода, где сейчас находится хостел. В МЧС сообщили, что произошло частичное обрушение крыши, а пожарные спасли 60 человек. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.
Telegram / SHOT