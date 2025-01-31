В Подмосковье пожилой охранник с огнетушителем спас школу от пожара

В Подмосковье охранник с огнетушителем спас Раменскую школу №19 от пожара. В одном из кабинетов вспыхнул компьютер, сообщает телеграм-канал SHOT .

В телеграм-канале рассказали, что в кабинете социального педагога загорелся компьютер. Коридор школы быстро заволокло тёмным дымом. Пока преподаватели командовали школьникам выбегать на улицу, пожилой охранник оперативно примчался с огнетушителем и потушил возгорание. К счастью, никто не пострадал.