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31 января, 11:00

В Подмосковье пожилой охранник с огнетушителем спас школу от пожара

SHOT: В Подмосковье охранник спас Раменскую школу №19 от пожара

В Подмосковье охранник с огнетушителем спас Раменскую школу №19 от пожара. В одном из кабинетов вспыхнул компьютер, сообщает телеграм-канал SHOT.

В одном из кабинетов школы вспыхнул компьютер. Видео © Telegram / SHOT

В телеграм-канале рассказали, что в кабинете социального педагога загорелся компьютер. Коридор школы быстро заволокло тёмным дымом. Пока преподаватели командовали школьникам выбегать на улицу, пожилой охранник оперативно примчался с огнетушителем и потушил возгорание. К счастью, никто не пострадал.

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Ранее в Москве загорелось административное здание. Площадь пожара быстро достигла 2 000 квадратных метров. Известно, что загорелось одно из помещений на территории бывшего машиностроительного завода, где сейчас находится хостел. В МЧС сообщили, что произошло частичное обрушение крыши, а пожарные спасли 60 человек. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Алена Пенчугина
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