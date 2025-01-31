Названа возможная причина крупного пожара в хостеле на северо-западе Москвы

Пожар в бывшем производственном здании на северо-западе Москвы мог произойти из-за неисправности проводки. Об этом сообщили в оперативных службах.

По данным агентства, три вертолёта запрошены для привлечения к ликвидации пожара на площади 2 тыс. кв. метров, он локализован. В настоящее время возгорание тушит вертолёт Ка-32. Всего на месте происшествия работают 155 человек и 45 единиц техники. Спасатели не допустили переход огня на здание хостела.