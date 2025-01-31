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31 января, 07:43

Названа возможная причина крупного пожара в хостеле на северо-западе Москвы

ТАСС: Неисправность проводки могла стать причиной пожара в Москве

Пожар в Москве. Обложка © Telegram / МЧС Москвы

Пожар в Москве. Обложка © Telegram / МЧС Москвы

Пожар в бывшем производственном здании на северо-западе Москвы мог произойти из-за неисправности проводки. Об этом сообщили в оперативных службах.

В Москве тушат пожар. Видео © Telegram / МЧС Москвы

«В качестве причин пожара рассматриваются неисправность проводки или аварийный режим работы электросетей», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

По данным агентства, три вертолёта запрошены для привлечения к ликвидации пожара на площади 2 тыс. кв. метров, он локализован. В настоящее время возгорание тушит вертолёт Ка-32. Всего на месте происшествия работают 155 человек и 45 единиц техники. Спасатели не допустили переход огня на здание хостела.

Пожарный поезд привлечён к тушению здания на северо-западе Москвы
Пожарный поезд привлечён к тушению здания на северо-западе Москвы

Напомним, что крупный пожар начался в Москве утром 31 января. Загорелось одно из зданий на территории бывшего машиностроительного завода, где находится хостел. По информации МЧС, произошло частичное обрушение крыши. Сотрудники МЧС спасли 60 человек при пожаре.

Дарья Нарыкова
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