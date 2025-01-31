Названа возможная причина крупного пожара в хостеле на северо-западе Москвы
ТАСС: Неисправность проводки могла стать причиной пожара в Москве
Пожар в Москве. Обложка © Telegram / МЧС Москвы
Пожар в бывшем производственном здании на северо-западе Москвы мог произойти из-за неисправности проводки. Об этом сообщили в оперативных службах.
В Москве тушат пожар. Видео © Telegram / МЧС Москвы
«В качестве причин пожара рассматриваются неисправность проводки или аварийный режим работы электросетей», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
По данным агентства, три вертолёта запрошены для привлечения к ликвидации пожара на площади 2 тыс. кв. метров, он локализован. В настоящее время возгорание тушит вертолёт Ка-32. Всего на месте происшествия работают 155 человек и 45 единиц техники. Спасатели не допустили переход огня на здание хостела.
Напомним, что крупный пожар начался в Москве утром 31 января. Загорелось одно из зданий на территории бывшего машиностроительного завода, где находится хостел. По информации МЧС, произошло частичное обрушение крыши. Сотрудники МЧС спасли 60 человек при пожаре.