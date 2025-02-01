В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора акций с сожжением Корана

Пятеро задержанных, которых подозревают в убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики, были освобождены. Об этом сообщила прокуратура Швеции. Там также отметили, что прокурор обязан был принять решение о заключении подозреваемых под стражу не позднее 2 февраля.

По словам старшего прокурора Расмуса Омана, подозрения в совершении преступления ослабли. Поэтому держать людей под стражей больше не было смысла. Однако полностью подозрения не были сняты. Правоохранители продолжают искать убийцу иммигранта из Ирака.