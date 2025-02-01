В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора акций с сожжением Корана
В Швеции освободили пятерых подозреваемых в убийстве сжигателя Корана Момики
Салван Момика, которого убили во время стрима в TikTok. Фото © Wikipedia / Frankie Fouganthin
Пятеро задержанных, которых подозревают в убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики, были освобождены. Об этом сообщила прокуратура Швеции. Там также отметили, что прокурор обязан был принять решение о заключении подозреваемых под стражу не позднее 2 февраля.
По словам старшего прокурора Расмуса Омана, подозрения в совершении преступления ослабли. Поэтому держать людей под стражей больше не было смысла. Однако полностью подозрения не были сняты. Правоохранители продолжают искать убийцу иммигранта из Ирака.
Напомним, что ранее сжигатель Корана Момика был застрелен в Швеции во время стрима в TikTok. Убийство было запечатлено на видео, поскольку иммигрант в тот момент вёл прямую трансляцию в социальных сетях. Эфир был прерван прибывшими полицейскими. Их вызвали соседи, которые услышали выстрелы. Предварительно, преступник скрылся через крышу.