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1 февраля, 11:09

В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора акций с сожжением Корана

В Швеции освободили пятерых подозреваемых в убийстве сжигателя Корана Момики

Салван Момика, которого убили во время стрима в TikTok. Фото © Wikipedia / Frankie Fouganthin

Салван Момика, которого убили во время стрима в TikTok. Фото © Wikipedia / Frankie Fouganthin

Пятеро задержанных, которых подозревают в убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики, были освобождены. Об этом сообщила прокуратура Швеции. Там также отметили, что прокурор обязан был принять решение о заключении подозреваемых под стражу не позднее 2 февраля.

По словам старшего прокурора Расмуса Омана, подозрения в совершении преступления ослабли. Поэтому держать людей под стражей больше не было смысла. Однако полностью подозрения не были сняты. Правоохранители продолжают искать убийцу иммигранта из Ирака.

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Напомним, что ранее сжигатель Корана Момика был застрелен в Швеции во время стрима в TikTok. Убийство было запечатлено на видео, поскольку иммигрант в тот момент вёл прямую трансляцию в социальных сетях. Эфир был прерван прибывшими полицейскими. Их вызвали соседи, которые услышали выстрелы. Предварительно, преступник скрылся через крышу.

Алена Пенчугина
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