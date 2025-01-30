Сжигатель Корана Момика был застрелен в Швеции во время стрима в TikTok
Иммигрант из Ирака Салван Момика. Обложка © ТАСС / Fredrik Sandberg
Организатор акций с сожжением Корана Салван Момика был застрелен во время прямого эфира, который он транслировал в TikTok.
Убийство было запечатлено на видео, поскольку Момика в тот момент вёл прямую трансляцию в социальных сетях. Эфир был прерван прибывшими полицейскими. Их вызвали соседи, которые услышали выстрелы. Предварительно, преступник скрылся через крышу.
30 января Стокгольмский окружный суд должен был вынести приговор обвиняемому по делу о возбуждении ненависти по национальному признаку. Однако из-за смерти одного из обвиняемых заседание вынесение решения отложили.
В 2023 году в Швеции произошло несколько инцидентов, связанных с сожжением Корана. 28 июня иракский мигрант Салван Момика сжёг священную книгу мусульман у мечети в центре Стокгольма, получив предварительное разрешение от полиции. Подобные акции повторились 31 июля и 18 августа, что вызвало интерес властей к законности пребывания мужчины в стране. Несмотря на это, поджигатель продолжил организовывать акции и подал 12 новых заявок. Летом 2024 года ему продлили временный вид на жительство на один год, а местная прокуратура предъявила ему обвинение.