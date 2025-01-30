Сжигатель Корана Момика был застрелен в Швеции во время стрима в TikTok

Организатор акций с сожжением Корана Салван Момика был застрелен во время прямого эфира, который он транслировал в TikTok.

Убийство было запечатлено на видео, поскольку Момика в тот момент вёл прямую трансляцию в социальных сетях. Эфир был прерван прибывшими полицейскими. Их вызвали соседи, которые услышали выстрелы. Предварительно, преступник скрылся через крышу.