Шведская активистка устроила акцию сожжения Корана в Стокгольме

Само сожжение произошло 26 апреля, его видеозапись была опубликована в социальных сетях Сандберг. Кроме того, она заявила о намерении провести такую же акцию в Мальмё. Сама активистка в своих профилях называет себя "священнослужителем, экзорцистом, демонологом", а ещё "активистом и крестоносцем", ратующим за спасение Швеции и других стран Северной Европы от ислама.