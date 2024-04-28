Шведская активистка устроила акцию сожжения Корана в Стокгольме
В Стокгольме прошла новая акция по сожжению Корана. На этот раз священную книгу мусульман сожгла шведская активистка Джейд Сандберг, сообщил турецкий телеканал A haber, назвав случившееся гнусной акцией, которой потворствовала местная полиция.
Шведская активистка Джейд Сандберг сжигает Коран в рамках акции в Стокгольме. Видео © X / ahaber
"В Стокгольме, столице Швеции, антиисламски настроенная женщина по имени Джейд Сандберг сожгла Священный Коран под охраной полиции", — говорится в публикации телеканала в социальной сети X.
Само сожжение произошло 26 апреля, его видеозапись была опубликована в социальных сетях Сандберг. Кроме того, она заявила о намерении провести такую же акцию в Мальмё. Сама активистка в своих профилях называет себя "священнослужителем, экзорцистом, демонологом", а ещё "активистом и крестоносцем", ратующим за спасение Швеции и других стран Северной Европы от ислама.
Напомним, это уже не первый подобный инцидент. Ранее Life.ru рассказывал об аналогичном мероприятии, которое имело место в шведской столице в конце июля прошлого года, его организовали иранские мигранты. Видимо, один из зачинщиков счёл манифестацию недостаточно выразительной, потому что уже через месяц выяснилось, что он подал ещё 12 заявок на новые сожжения, хотя ещё во время первой акции получил по голове. К слову, уже осенью 2023 года появилась информация о том, что сжигатель будет депортирован из Швеции.
X / ahaber