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Регион
30 января, 09:03
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В Швеции застрелили скандального поджигателя Корана

SVT: В Швеции застрелен организатор акций с сожжением Корана Салван Момика

Салван Момика во время акции протеста у посольства Ирака. Обложка © ТАСС / AP

Салван Момика во время акции протеста у посольства Ирака. Обложка © ТАСС / AP

Организатор акций с сожжением Корана Салван Момика, предположительно, убит в Швеции. Как сообщает телеканал SVT, его тело нашли поздно вечером 29 января в городе Сёдертелье к югу от Стокгольма.

30 января Стокгольмский окружный суд должен был вынести приговор обвиняемому по делу о возбуждении ненависти по национальному признаку. Однако из-за смерти одного из обвиняемых заседание вынесение решения отложили.

Комментариев от официальных органов пока не поступало. Согласно информации СМИ, по делу об убийстве задержаны несколько человек. В расследовании принимает участие служба безопасности, правоохранители обыскивают участок вокруг многоквартирного дома.

Шведская активистка устроила акцию сожжения Корана в Стокгольме
Шведская активистка устроила акцию сожжения Корана в Стокгольме

Напомним, в Швеции в 2023 году произошло несколько случаев сожжения Корана. Так, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иракский мигрант Салван Момика сжёг священную книгу мусульман, заручившись разрешением полиции. Акции повторились 31 июля и 18 августа, после чего власти заинтересовались законностью нахождения Момика в стране. Однако это не остановило организатора акций, он подал 12 новых заявок. Летом 2024 года Момике продлили временный вид на жительство на один год, а местная прокуратура предъявила ему обвинение.

Никита Никонов
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