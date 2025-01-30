В Швеции застрелили скандального поджигателя Корана

Организатор акций с сожжением Корана Салван Момика, предположительно, убит в Швеции. Как сообщает телеканал SVT, его тело нашли поздно вечером 29 января в городе Сёдертелье к югу от Стокгольма.

30 января Стокгольмский окружный суд должен был вынести приговор обвиняемому по делу о возбуждении ненависти по национальному признаку. Однако из-за смерти одного из обвиняемых заседание вынесение решения отложили.