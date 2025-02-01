Ветераны ВОВ в Дагестане получат разовую выплату в 500 тысяч рублей

В Дагестане ветераны Великой Отечественной войны получат разовую выплату 500 тысяч рублей в честь 80-летия победы. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне дагестанские ветераны получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Такое решение озвучил глава региона Сергей Меликов сегодня на заседании республиканского организационного комитета «Победа», – говорится в сообщении.

Сообщается, что пережившим блокаду и узникам концентрационных лагерей заплатят по 80 тысяч рублей.