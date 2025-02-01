Ветераны ВОВ в Дагестане получат разовую выплату в 500 тысяч рублей
В Дагестане ветераны Великой Отечественной войны получат разовую выплату 500 тысяч рублей в честь 80-летия победы. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
«В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне дагестанские ветераны получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Такое решение озвучил глава региона Сергей Меликов сегодня на заседании республиканского организационного комитета «Победа», – говорится в сообщении.
Сообщается, что пережившим блокаду и узникам концентрационных лагерей заплатят по 80 тысяч рублей.
Тем временем губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что единовременная выплата участникам специальной военной операции (СВО) была увеличена с 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Её получат солдаты, которые заключат контракты с Минобороны России в период с 1 января по 30 июня 2025 года.
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