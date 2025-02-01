Почти 100 ВСУшников уничтожено по координатам херсонских подпольщиков
«Русский Херсон»: ВС РФ по координатам подпольщиков ликвидировали 97 бойцов ВСУ
Российские военные, получив точные координаты от подпольщиков, ликвидировали около 100 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в организации «Русский Херсон».
Представители организации уточнили, что всего были ликвидированы 97 бойцов, поражены 19 пунктов управления беспилотниками и пять лодок ВСУ. Также российским войскам удалось уничтожить четыре наблюдательных пункта, 16 военных автомобилей и три антенны спутниковой связи Starlink.
«Организация сопротивления «Русский Херсон» продолжает выявлять места дислокации вражеской техники и живой силы противника, содействуя успешному уничтожению террористов», — указано в заявлении.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ продолжают безуспешные попытки высадить десант на Тендровской косе в Херсонской области. Как отмечал губернатор региона Владимир Сальдо, это не повлияет на оперативную обстановку. По его словам, приказ украинского командования форсировать реку будет равнозначен смертному приговору для бойцов ВСУ.
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