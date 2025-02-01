Почти 100 ВСУшников уничтожено по координатам херсонских подпольщиков

Российские военные, получив точные координаты от подпольщиков, ликвидировали около 100 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в организации «Русский Херсон».

Представители организации уточнили, что всего были ликвидированы 97 бойцов, поражены 19 пунктов управления беспилотниками и пять лодок ВСУ. Также российским войскам удалось уничтожить четыре наблюдательных пункта, 16 военных автомобилей и три антенны спутниковой связи Starlink.

«Организация сопротивления «Русский Херсон» продолжает выявлять места дислокации вражеской техники и живой силы противника, содействуя успешному уничтожению террористов», — указано в заявлении.