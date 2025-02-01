Бастрыкин взял на контроль дело девочки из Миасса, которую раздели на камеру

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после скандального случая в посёлке в Челябинской области. Там подростки раздели на морозе 12-летнюю школьницу с отставанием в развитии и снимали на видео. Об этом рассказали в ведомстве.

«В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинской области сверстники издевались над 12-летней девочкой, снимая это на видео. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 12 января. Злоумышленники учатся с девочкой в одном учебном заведении. Сначала они толпой избили школьницу и оттащили в безлюдное место. После фигуранты раздели жертву и произвели сексуальные действия.