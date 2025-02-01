Бастрыкин взял на контроль дело девочки из Миасса, которую раздели на камеру
Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после скандального случая в посёлке в Челябинской области. Там подростки раздели на морозе 12-летнюю школьницу с отставанием в развитии и снимали на видео. Об этом рассказали в ведомстве.
«В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинской области сверстники издевались над 12-летней девочкой, снимая это на видео. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл 12 января. Злоумышленники учатся с девочкой в одном учебном заведении. Сначала они толпой избили школьницу и оттащили в безлюдное место. После фигуранты раздели жертву и произвели сексуальные действия.
Напомним, в посёлке недалеко от Миасса в Челябинской области группа школьников поиздевалась над 12-летней девочкой с отставанием в развитии, заставив её раздеться на морозе и позировать голой на камеру. По словам одной из женщин из инициативной группы посёлка, это уже не первый случай подобного поведения со стороны одного из малолетних «режиссёров». Он уже довел до травли другую девочку, с которой переписывался и обменивался фотографиями.
Life.ru / Kandinsky