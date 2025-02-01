Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 11:55

Бастрыкин взял на контроль дело девочки из Миасса, которую раздели на камеру

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после скандального случая в посёлке в Челябинской области. Там подростки раздели на морозе 12-летнюю школьницу с отставанием в развитии и снимали на видео. Об этом рассказали в ведомстве.

«В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинской области сверстники издевались над 12-летней девочкой, снимая это на видео. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 12 января. Злоумышленники учатся с девочкой в одном учебном заведении. Сначала они толпой избили школьницу и оттащили в безлюдное место. После фигуранты раздели жертву и произвели сексуальные действия.

Задержан подросток, кинувший коктейль Молотова в пороховой завод в Казани
Задержан подросток, кинувший коктейль Молотова в пороховой завод в Казани

Напомним, в посёлке недалеко от Миасса в Челябинской области группа школьников поиздевалась над 12-летней девочкой с отставанием в развитии, заставив её раздеться на морозе и позировать голой на камеру. По словам одной из женщин из инициативной группы посёлка, это уже не первый случай подобного поведения со стороны одного из малолетних «режиссёров». Он уже довел до травли другую девочку, с которой переписывался и обменивался фотографиями.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дети
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Общество
  • Криминал
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar