Военный эксперт отметил отличную работу ВС РФ на аэродроме Гостомеля

Операция российских подразделений по освобождению аэродрома в Гостомеле попадёт во все отраслевые учебники. С таким заявлением выступил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Безусловно, операция по взятию Гостомеля войдёт в учебники военного искусства и в России, и за рубежом. Это была одна из самых массовых операций ВС РФ за всю СВО. Принимали участие и Ка-52 «Аллигатор», — уверен Дандыкин.

Эксперт добавил, что в этой операции сыграл фактор внезапности и осведомлённости о строении площадки. ВСУ не оказали максимального сопротивления.