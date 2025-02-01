Военный эксперт отметил отличную работу ВС РФ на аэродроме Гостомеля
Дандыкин: Операция ВС РФ на аэродроме Гостомеля войдёт в учебники
Операция российских подразделений по освобождению аэродрома в Гостомеле попадёт во все отраслевые учебники. С таким заявлением выступил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
«Безусловно, операция по взятию Гостомеля войдёт в учебники военного искусства и в России, и за рубежом. Это была одна из самых массовых операций ВС РФ за всю СВО. Принимали участие и Ка-52 «Аллигатор», — уверен Дандыкин.
Эксперт добавил, что в этой операции сыграл фактор внезапности и осведомлённости о строении площадки. ВСУ не оказали максимального сопротивления.
Напомним, в феврале 2022 года более 200 вертолётов были задействованы в высадке десантников ВС России на аэродром Гостомель, расположенный под Киевом. Экипажи успешно справились со всеми задачами, поставленными в ходе операции.
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