Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что российские массированные ракетные удары по Украине приносят свои плоды. Его слова приводит «Лента.ру».

Карасин отметил, что специальная военная операция (СВО) преследует определённые цели. А массированные удары, которые наносятся по объектам энергетики и военно-промышленному комплексу Киева — это вполне оправданный метод, приносящий свои плоды.

«Иначе молчание, тишина способствуют тому, что нынешние руководители Киева <...> всё время егозят и бегают по мировым столицам, по конференциям, доказывая, что важно им помочь, что они победят Россию и так далее. Мы должны довести все цели, о которых говорил президент, до конца», — поделился сенатор.

По его словам, Россия готова к переговорам, но вот Вашингтон, Евросоюз и Киев не торопятся с этим. Именно поэтому Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают боевые действия, чтобы покончить с неонацизмом и милитаризмом на Украине.