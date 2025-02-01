ВС РФ нанесли массированный удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье
Рогов: ВС РФ ударили дронами «Герань» по местам дислокации ВСУ в Запорожье
ВС России нанесли массированный удар по местам временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Минувшей ночью массированный удар с помощью БПЛА «Герань» нанесён по местам скопления и временной дислокации ВСУ, а также инфраструктурным объектам, используемым режимом Зеленского для производства оружия», — приводит РИА «Новости» слова Рогова.
Он добавил, что удар пришёлся по объектам украинских войск в самом Запорожье и по военным полигонам в районе городов Гуляйполе и Орехов.
А ранее Life.ru писал, что российские войска ударили ракетным комплексом «Искандер» по 65-му цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье. В указанном цехе производились силовые установки для авиационной техники. Кроме того, рядом обрушились пролёты управленческих зданий.
Kandinsky 3.1 / Life.ru