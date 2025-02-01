Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 13:48

ВС РФ нанесли массированный удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье

Рогов: ВС РФ ударили дронами «Герань» по местам дислокации ВСУ в Запорожье

ВС России нанесли массированный удар по местам временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Минувшей ночью массированный удар с помощью БПЛА «Герань» нанесён по местам скопления и временной дислокации ВСУ, а также инфраструктурным объектам, используемым режимом Зеленского для производства оружия», — приводит РИА «Новости» слова Рогова.

Он добавил, что удар пришёлся по объектам украинских войск в самом Запорожье и по военным полигонам в районе городов Гуляйполе и Орехов.

Появилось эффектное видео ударов ВС РФ по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Появилось эффектное видео ударов ВС РФ по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

А ранее Life.ru писал, что российские войска ударили ракетным комплексом «Искандер» по 65-му цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье. В указанном цехе производились силовые установки для авиационной техники. Кроме того, рядом обрушились пролёты управленческих зданий.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar