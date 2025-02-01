WP: Оборонный сектор Украины находится в смятении в решающий момент конфликта
В Соединённых Штатах Америки сообщили о расколе между Министерством обороны Украины и агентством оборонных закупок. Теперь оборонный сектор Киева находится в сильном смятении в решающий момент конфликта. А дальнейшая помощь Украине со стороны Штатов остаётся под вопросом, сообщает The Washington Post (WP).
«Проявление скандала в оборонном секторе Украины происходит в неблагоприятное для страны время, поскольку будущее американской военной помощи при президенте Дональде Трампе неясно», — уточняют в издании.
По данным газеты, данный спор также вновь пробуждает опасения по поводу коррупции на Украине. Так, деятельность агентства с бюджетом более 7 миллиардов долларов была заморожена «из-за разногласий по поводу того, кто должен его возглавить».
Известно, что директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой не продлят контракт из-за «неудовлетворительных» результатов её деятельности. Но сама она отказывается покидать свой пост. При этом европейские страны теперь не знают, кто отвечает за агентство.
Напомним, что ранее на Украине завели дело против министра обороны Рустема Умерова. Уголовное дело завели по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. В действиях министра может иметь место преступление по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением».
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