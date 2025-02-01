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1 февраля, 13:31

WP: Оборонный сектор Украины находится в смятении в решающий момент конфликта

В Соединённых Штатах Америки сообщили о расколе между Министерством обороны Украины и агентством оборонных закупок. Теперь оборонный сектор Киева находится в сильном смятении в решающий момент конфликта. А дальнейшая помощь Украине со стороны Штатов остаётся под вопросом, сообщает The Washington Post (WP).

«Проявление скандала в оборонном секторе Украины происходит в неблагоприятное для страны время, поскольку будущее американской военной помощи при президенте Дональде Трампе неясно», — уточняют в издании.

По данным газеты, данный спор также вновь пробуждает опасения по поводу коррупции на Украине. Так, деятельность агентства с бюджетом более 7 миллиардов долларов была заморожена «из-за разногласий по поводу того, кто должен его возглавить».

Известно, что директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой не продлят контракт из-за «неудовлетворительных» результатов её деятельности. Но сама она отказывается покидать свой пост. При этом европейские страны теперь не знают, кто отвечает за агентство.

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Напомним, что ранее на Украине завели дело против министра обороны Рустема Умерова. Уголовное дело завели по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. В действиях министра может иметь место преступление по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением».

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Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Алена Пенчугина
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