Во Владимире разразился скандал из-за накрашенного продавца «Пятёрочки»

Во Владимире Генпрокуратура проверит X5 Group после скандала в магазине «Пятёрочка». Внешний вид продавца Павла с длинными рыжими волосами и ярким макияжем возмутил покупателя. Мужчина записал препирательства на видео. Кадры опубликовали в телеграм-канале Mash.

Видео скандала в магазине. Видео © Telegram / Mash

Покупатель потребовал от продавца рассказать, почему он так выглядит. В ответ Павел заявил, что внешний вид — это только его дело. Мужчина пожалел родителей парня и посоветовал ему отправиться на фронт.

«Если надо будет — пойду», — заявил продавец, отвечая на предложение мужчины отправиться на фронт.

Общественники также возмутились внешнему виду продавца и потребовали ответить, как парня могли взять на работу. По данным телеграм-канала, «Ветераны России» ждут разъяснений от X5 Group и отправили обращение в Генпрокуратуру и СК, чтобы они проверили инцидент на пропаганду ЛГБТ*.

Ранее ночной клуб в Якутске нарвался на проверку после выступления трансгендеров** из Таиланда. По факту произошедшего направлено обращение в прокуратуру и полицию города. В админкомиссии напомнили, что за пропаганду нетрадиционных отношений грозит штраф на сумму до 1 млн рублей, а иностранцев могут выдворить за пределы страны.