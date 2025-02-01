В МИД Узбекистана отреагировали на видео украинца с оскорблением узбеков
МИД Узбекистана: Расистский ролик сфабриковали, чтобы поссорить Москву и Ташкент
Скандальное видео с оскорблением узбеков было сфабриковано для дестабилизации отношений Москвы и Ташкента. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в интервью информагентству «Дунё».
«По итогам проведённой проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован со стороны деструктивных сил, которые пытаются внести разлад в отношения между нашими народами», — говорится в сообщении.
Напомним, ФСБ России установила личность автора видеоролика на YouTube, в котором от имени якобы русского националиста выражались негативные мнения об узбеках. «Блогером» оказался гражданин Украины Николай Кочмарик, уроженец Николаевской области.
Life.ru / Kandinsky