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1 февраля, 14:34

В МИД Узбекистана отреагировали на видео украинца с оскорблением узбеков

МИД Узбекистана: Расистский ролик сфабриковали, чтобы поссорить Москву и Ташкент

Скандальное видео с оскорблением узбеков было сфабриковано для дестабилизации отношений Москвы и Ташкента. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в интервью информагентству «Дунё».

«По итогам проведённой проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован со стороны деструктивных сил, которые пытаются внести разлад в отношения между нашими народами», — говорится в сообщении.

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Напомним, ФСБ России установила личность автора видеоролика на YouTube, в котором от имени якобы русского националиста выражались негативные мнения об узбеках. «Блогером» оказался гражданин Украины Николай Кочмарик, уроженец Николаевской области.

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Life.ru / Kandinsky

Николай Рюмин
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