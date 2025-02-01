В МИД Узбекистана отреагировали на видео украинца с оскорблением узбеков

Скандальное видео с оскорблением узбеков было сфабриковано для дестабилизации отношений Москвы и Ташкента. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в интервью информагентству «Дунё».

«По итогам проведённой проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован со стороны деструктивных сил, которые пытаются внести разлад в отношения между нашими народами», — говорится в сообщении.