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1 февраля, 15:31

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин

МЧС: В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение до 3 февраля

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, существует опасность схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В период с 18:00 31.01.2025 до 18:00 03.02.2025 в горах Краснодарского края (исключая муниципальное образование г. Сочи — зона прогнозирования ФГБУ «СЦГМС ЧАМ») и Республики Адыгея выше 2000 метров лавиноопасно», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что возможные сходы лавин могут достигать категории опасных явлений. Также спасатели призвали жителей и туристов не выходить в горы в снегопад. А, если уже находитесь в плохую погоду на природных вершинах, рекомендуется избегать мест возможного схода лавин и не пересекать лощины со склонами более 30 градусов.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Вашингтоне объявили режим ЧС из-за снежной бури. Согласно прогнозу, погодное явление должно растянуться на две тысячи километров, затронув почти 70 миллионов американцев.

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Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Дарья Нарыкова
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