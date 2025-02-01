На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, существует опасность схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В период с 18:00 31.01.2025 до 18:00 03.02.2025 в горах Краснодарского края (исключая муниципальное образование г. Сочи — зона прогнозирования ФГБУ «СЦГМС ЧАМ») и Республики Адыгея выше 2000 метров лавиноопасно», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что возможные сходы лавин могут достигать категории опасных явлений. Также спасатели призвали жителей и туристов не выходить в горы в снегопад. А, если уже находитесь в плохую погоду на природных вершинах, рекомендуется избегать мест возможного схода лавин и не пересекать лощины со склонами более 30 градусов.