Стало известно, какая численность ВСУ может утроить Россию после завершения специальной военной операции (СВО). По мнению военного эксперта, члена президиума «Офицеров России» и полковника в запасе Тимура Сыртланова, украинская армия может насчитывать не более 200 тысяч человек. Его слова приводит сайт MK.ru.

«Думаю, не больше 200 тысяч человек», — сказал Сыртланов, отвечая на вопрос, армия какой численности могла бы устроить РФ.

Эксперт назвал и другие условия для завершения украинского конфликта. Это признание Крыма неотъемлемой частью нашей страны, а также ещё четырёх новых субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, по его мнению, необходимо рассмотреть вопрос о Харьковской Народной Республике.

Полковник также поделился мнением, что во время мирных переговоров будет поднят вопрос о безъядерном и внеблоковом статусе Незалежной. По его словам, Киеву, вероятно, также придётся признать русский язык в качестве государственного.