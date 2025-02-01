Стало известно, какая численность ВСУ устроит РФ после завершения СВО
MK.ru: ВСУ может насчитывать не более 200 тысяч человек после завершения СВО
Стало известно, какая численность ВСУ может утроить Россию после завершения специальной военной операции (СВО). По мнению военного эксперта, члена президиума «Офицеров России» и полковника в запасе Тимура Сыртланова, украинская армия может насчитывать не более 200 тысяч человек. Его слова приводит сайт MK.ru.
«Думаю, не больше 200 тысяч человек», — сказал Сыртланов, отвечая на вопрос, армия какой численности могла бы устроить РФ.
Эксперт назвал и другие условия для завершения украинского конфликта. Это признание Крыма неотъемлемой частью нашей страны, а также ещё четырёх новых субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, по его мнению, необходимо рассмотреть вопрос о Харьковской Народной Республике.
Полковник также поделился мнением, что во время мирных переговоров будет поднят вопрос о безъядерном и внеблоковом статусе Незалежной. По его словам, Киеву, вероятно, также придётся признать русский язык в качестве государственного.
Ранее Life.ru сообщал, что оборонный сектор Украины находится в смятении в решающий момент конфликта. Речь идёт о расколе между Министерством обороны Незалежной и агентством оборонных закупок. Кроме того, остаётся под вопросом дальнейшая помощь Киеву со стороны Вашингтона.
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