В Липецкой области восстановили электроснабжение после падения ступени ракеты
Электроснабжение в Липецкой области восстановлено после падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса в Елецком районе. Жителям ряда населённых пунктов пришлось провести без света чуть более трёх часов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.
«Электроснабжение восстановлено в населённых пунктах, которые сегодня утром оказались без света после падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса в Елецком районе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате инцидентна нет пострадавших и погибших. В правительстве региона также напомнили, что сегодня ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. О каких именно объектах идёт речь не уточняется.
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