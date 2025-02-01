В Липецкой области восстановили электроснабжение после падения ступени ракеты

Электроснабжение в Липецкой области восстановлено после падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса в Елецком районе. Жителям ряда населённых пунктов пришлось провести без света чуть более трёх часов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

«Электроснабжение восстановлено в населённых пунктах, которые сегодня утром оказались без света после падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса в Елецком районе», — говорится в сообщении.