Российский БПЛА снял строительство масштабного укрепрайона ВСУ у Херсона

На кадрах видны укреплённые позиции ВСУ и ходы сообщения между ними. Заместитель командира взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ближнего действия с позывным «Леший» сообщил, что часть позиций расположена в непосредственной близости от жилых домов.

Ранее российские военные, получив точные координаты от подпольщиков, ликвидировали около 100 ВСУшников в Херсонской области. Всего были ликвидированы 97 бойцов, поражены 19 пунктов управления беспилотниками и пять лодок ВСУ. Также Армии России удалось уничтожить четыре наблюдательных пункта, 16 военных автомобилей и три антенны спутниковой связи Starlink.