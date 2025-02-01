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1 февраля, 16:21

Российский БПЛА снял строительство масштабного укрепрайона ВСУ у Херсона

РИА «Новости»: БПЛА «Днепр» снял масштабный укрепрайон ВСУ вокруг Херсона

Беспилотник группировки войск «Днепр» ВС России обнаружил строительство сети укреплённых районов ВСУ вокруг Херсона. Видео воздушной разведки опубликовало РИА «Новости».

На кадрах видны укреплённые позиции ВСУ и ходы сообщения между ними. Заместитель командира взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ближнего действия с позывным «Леший» сообщил, что часть позиций расположена в непосредственной близости от жилых домов.

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Ранее российские военные, получив точные координаты от подпольщиков, ликвидировали около 100 ВСУшников в Херсонской области. Всего были ликвидированы 97 бойцов, поражены 19 пунктов управления беспилотниками и пять лодок ВСУ. Также Армии России удалось уничтожить четыре наблюдательных пункта, 16 военных автомобилей и три антенны спутниковой связи Starlink.

Обложка ©

TACC / Алексей Белкин

Алена Пенчугина
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