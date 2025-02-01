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1 февраля, 16:50

Генконсульство РФ отреагировало на нападение на россиян с мачете в Индии

Генконсульство РФ выясняет детали вооружённого нападения на россиян в Гоа

Генеральное консульство России в Мумбаи знает о случившемся в индийском штате Гоа, где на российских туристов совершили нападение. Об этом заявил пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Капустин.

«Генконсульство в курсе ситуации, предпринимает попытки получить официальную информацию от властей и контакты россиян», — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС, добавив, что пострадавшие к ним не обращались.

Ранее Life.ru сообщал, что двое неизвестных с мачете напали на семейную пару из Казани во время отдыха в Индии. Мужчина получил глубокие раны при сильном ударе по улицу. Супругам удалось сбежать от нападавших.

Мужчина ранил двух человек ножом в супермаркете во Франции
Мужчина ранил двух человек ножом в супермаркете во Франции

Напомним, ранее двое неизвестных с мачете напали на семейную пару из Казани во время отдыха в Индии. Мужчина получил глубокие раны при сильном ударе по улицу. Супругам удалось сбежать от нападавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Дарья Нарыкова
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