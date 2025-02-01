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1 февраля, 17:02

В Судане обстреляли рынок, погибли десятки человек

Минздрав Судана: В Омдурмане при обстреле рынка погибли 54 человека, 158 ранены

Обстановка во время обстрела в Омдурмане. Обложка © X / TOPXNews

Обстановка во время обстрела в Омдурмане. Обложка © X / TOPXNews

Силы быстрого реагирования (СБР) обстреляли рынок в городе Омдурман в Судане. Жертвами стали 54 человека, сообщили в Минздраве африканской республики.

«Число случаев, зафиксированных в медицинских учреждениях, составило 158 пострадавших и 54 погибших», — указано в сообщении.

В министерстве осудили постоянные атаки сил СБР на мирных жителей. По словам представителей ведомства, регулярные обстрелы нарушают международные нормы и законы. Минздрав также поблагодарил всех медиков в больницах Аль-Ну и Саваид, которые помогли пострадавшим и приняли тела погибших.

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А ранее Life.ru писали, что в Нигерии повстанцы-исламисты убили не менее 20 человек на военной базе, среди жертв — командир нигерийской армии. Войска были застигнуты врасплох, а вооружённые столкновения длились свыше трёх часов.

Дарья Нарыкова
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