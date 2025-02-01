В Судане обстреляли рынок, погибли десятки человек

Силы быстрого реагирования (СБР) обстреляли рынок в городе Омдурман в Судане. Жертвами стали 54 человека, сообщили в Минздраве африканской республики.

«Число случаев, зафиксированных в медицинских учреждениях, составило 158 пострадавших и 54 погибших», — указано в сообщении.

В министерстве осудили постоянные атаки сил СБР на мирных жителей. По словам представителей ведомства, регулярные обстрелы нарушают международные нормы и законы. Минздрав также поблагодарил всех медиков в больницах Аль-Ну и Саваид, которые помогли пострадавшим и приняли тела погибших.