Суд арестовал главреда «Новой газеты-Рязань» по делу о вымогательстве

Главного редактора «Новой газеты-Рязань» Алексея Фролова отправили в СИЗО до 30 марта. Он обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере. Сам обвиняемый признался в содеянным и раскаялся, сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Роготовский должен был ежемесячно платить Фролову по 100 тысяч рублей, чтобы тот перестал публиковать информацию, порочащую его честь и достоинство. Деньги передавались при посредничестве сотрудницы телеканала «Край Рязанский» Натальи Смольяниновой.