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Регион
1 февраля, 17:55

Суд арестовал главреда «Новой газеты-Рязань» по делу о вымогательстве

Главреда «Новой газеты-Рязань» Фролова отправили в СИЗО до 30 марта

Главного редактора «Новой газеты-Рязань» Алексея Фролова отправили в СИЗО до 30 марта. Он обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере. Сам обвиняемый признался в содеянным и раскаялся, сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Роготовский должен был ежемесячно платить Фролову по 100 тысяч рублей, чтобы тот перестал публиковать информацию, порочащую его честь и достоинство. Деньги передавались при посредничестве сотрудницы телеканала «Край Рязанский» Натальи Смольяниновой.

Напомним, что Фролова задержали с поличным во время передачи 300 тысяч рублей. Вместе с ним правоохранители задержали и главного редактора рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его, кстати, арестовали накануне, а Смольяниновой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Life.ru публикует фото обысков у задержанного за вымогательство главы «Новой газеты-Рязань»
Life.ru публикует фото обысков у задержанного за вымогательство главы «Новой газеты-Рязань»
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Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Полина Никифорова
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