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Регион
1 февраля, 18:40

Глава Карелии обвинил Финляндию в русофобии из-за отказа в экскурсии 10-летнему ребёнку

Глава Карелии Парфенчиков: Финны глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами

Артур Парфенчиков. Обложка © Telegram / Парфенчиков|Карелия

Артур Парфенчиков. Обложка © Telegram / Парфенчиков|Карелия

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил обвинения в адрес Финляндии, назвав её русофобской страной, после инцидента с 10-летним мальчиком, гражданином России. Он отметил, что финские соседи проявили явные признаки русофобии, когда не допустили ребёнка с двойным гражданством — Финляндии и РФ — на экскурсию на АЭС «Олкилуото». Администрация станции посчитала мальчика угрозой для национальной безопасности.

«Очень жаль, что наши финские соседи настолько глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами, что считают 10-летнего российского ребёнка угрозой национальной безопасности. Это мало что говорит о русских, но много что говорит о современной Финляндии», — написал Парфенчиков в телеграм-канале.

Он также предложил мальчику и его семье приехать в Карелию, чтобы посетить промышленные предприятия региона, пообещав провести экскурсии лично.

Напомним, что ранее издание Yle сообщало, что в Финляндии школьнику не разрешили присоединиться к экскурсии на АЭС «Олкилуото» из-за его российского гражданства. Это решение было принято руководством станции из соображений безопасности.

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Наталья Демьянова
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