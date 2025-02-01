Глава Карелии обвинил Финляндию в русофобии из-за отказа в экскурсии 10-летнему ребёнку
Глава Карелии Парфенчиков: Финны глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами
Артур Парфенчиков. Обложка © Telegram / Парфенчиков|Карелия
Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил обвинения в адрес Финляндии, назвав её русофобской страной, после инцидента с 10-летним мальчиком, гражданином России. Он отметил, что финские соседи проявили явные признаки русофобии, когда не допустили ребёнка с двойным гражданством — Финляндии и РФ — на экскурсию на АЭС «Олкилуото». Администрация станции посчитала мальчика угрозой для национальной безопасности.
«Очень жаль, что наши финские соседи настолько глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами, что считают 10-летнего российского ребёнка угрозой национальной безопасности. Это мало что говорит о русских, но много что говорит о современной Финляндии», — написал Парфенчиков в телеграм-канале.
Он также предложил мальчику и его семье приехать в Карелию, чтобы посетить промышленные предприятия региона, пообещав провести экскурсии лично.
Напомним, что ранее издание Yle сообщало, что в Финляндии школьнику не разрешили присоединиться к экскурсии на АЭС «Олкилуото» из-за его российского гражданства. Это решение было принято руководством станции из соображений безопасности.