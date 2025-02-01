Глава Карелии обвинил Финляндию в русофобии из-за отказа в экскурсии 10-летнему ребёнку

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил обвинения в адрес Финляндии, назвав её русофобской страной, после инцидента с 10-летним мальчиком, гражданином России. Он отметил, что финские соседи проявили явные признаки русофобии, когда не допустили ребёнка с двойным гражданством — Финляндии и РФ — на экскурсию на АЭС «Олкилуото». Администрация станции посчитала мальчика угрозой для национальной безопасности.

«Очень жаль, что наши финские соседи настолько глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами, что считают 10-летнего российского ребёнка угрозой национальной безопасности. Это мало что говорит о русских, но много что говорит о современной Финляндии», — написал Парфенчиков в телеграм-канале.

Он также предложил мальчику и его семье приехать в Карелию, чтобы посетить промышленные предприятия региона, пообещав провести экскурсии лично.