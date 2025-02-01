МЧС: Пожар в Адыгее локализован на 100 квадратах, жертв и пострадавших нет
Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в Адыгее, где этим вечером вспыхнула гостиница «Даховская слобода». Никто из посетителей комплекса не пострадал.
«В 21:53 объявлена локализация пожара на площади 100 квадратных метров. Погибших и травмированных нет», — отчитались в региональном МЧС.
Ранее Life.ru сообщал, что пожар начался в бане при деревянном отеле и быстро охватил два корпуса. Работники отеля пытались справиться с огнём самостоятельно, но их усилия оказались безрезультатными.
Обложка ©
Telegram / МЧС Республики Адыгея