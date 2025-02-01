МЧС: Пожар в Адыгее локализован на 100 квадратах, жертв и пострадавших нет

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в Адыгее, где этим вечером вспыхнула гостиница «Даховская слобода». Никто из посетителей комплекса не пострадал.

«В 21:53 объявлена локализация пожара на площади 100 квадратных метров. Погибших и травмированных нет», — отчитались в региональном МЧС.