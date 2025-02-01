Нетаньяху планирует обсудить с Трампом освобождение заложников из Газы
Одной из тем предстоящих переговоров Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа в Вашингтоне будут следующие этапы сделки с ХАМАС по освобождению заложников из Газы. Встреча состоится 4 февраля, но глава кабмина Израиля вылетит в США уже в это воскресенье.
«Будет обсуждаться целый ряд тем, в частности последующие этапы сделки», — рассказал ТАСС советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
Напомним, что Нетаньяху станет первым лидером, которого Трамп пригласил в США после вступления в должность. В канцелярии премьера встречу называют исторической. Ожидается, что политики также обсудят на переговорах противостояние «элементам иранской оси».
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