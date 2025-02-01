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1 февраля, 20:09

Нетаньяху планирует обсудить с Трампом освобождение заложников из Газы

Одной из тем предстоящих переговоров Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа в Вашингтоне будут следующие этапы сделки с ХАМАС по освобождению заложников из Газы. Встреча состоится 4 февраля, но глава кабмина Израиля вылетит в США уже в это воскресенье.

«Будет обсуждаться целый ряд тем, в частности последующие этапы сделки», — рассказал ТАСС советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

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Напомним, что Нетаньяху станет первым лидером, которого Трамп пригласил в США после вступления в должность. В канцелярии премьера встречу называют исторической. Ожидается, что политики также обсудят на переговорах противостояние «элементам иранской оси».

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Антон Голыбин
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