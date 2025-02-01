Нетаньяху планирует обсудить с Трампом освобождение заложников из Газы

Одной из тем предстоящих переговоров Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа в Вашингтоне будут следующие этапы сделки с ХАМАС по освобождению заложников из Газы. Встреча состоится 4 февраля, но глава кабмина Израиля вылетит в США уже в это воскресенье.